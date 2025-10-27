İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Cənubi Çin dənizində ABŞ-yə məxsus döyüş təyyarəsi və helikopter qəzaya uğrayıb

    Digər ölkələr
    • 27 oktyabr, 2025
    • 04:34
    Cənubi Çin dənizində ABŞ-yə məxsus döyüş təyyarəsi və helikopter qəzaya uğrayıb

    ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinə məxsus helikopter və döyüş təyyarəsi Cənubi Çin dənizində iki insident nəticəsində qəzaya uğrayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin Sakit Okean Donanması sosial şəbəkədə məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, 26 oktyabr yerli vaxtla saat 14:45 radələrində ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinə məxsus "MH-60R Sea Hawk" helikopteri "USS Nimitz" təyyarədaşıyan gəmisindən adi əməliyyatlar apararkən Cənubi Çin dənizində qəzaya uğrayıb. Bu hadisədən sonra saat 15:15-də "F/A-18F Super Hornet" döyüş təyyarəsi də qəzaya uğrayıb.

    Helikopterin və döyüş təyyarəsinin ekipaj üzvləri uğurla katapult ediliblər. Qeyd olunub ki, bütün hərbçilər təhlükəsiz ərazidədirlər və vəziyyətləri stabildir. Hazırda hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.

    В Южно-Китайском море потерпели крушение истребитель и вертолет ВС США

