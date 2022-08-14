В ЮАР в королевской семье зулусов произошел раскол

Раскол произошел в королевской семье зулусов в ЮАР, когда часть ее членов признали в качестве нового монарха принца Симакаде, старшего сына умершего в марте 2021 года короля Гудвилла Звелитини.
Как передает Report, об этом сообщила местная радиостанция
По ее словам, Симакаде совершил 13 августа церемонию вступления на престол, нарушив тем самым достигнутую ранее договоренность королевской семьи и властей ЮАР о том, что новым королем зулусов станет принц Мисузулу Синкобиле Зулу. В марте президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса от имени государства официально признал Мисузулу королем зулусов. Церемония его вступления на престол запланирована на 20 августа.
В субботу принц Симакаде при поддержке ряда членов королевской семьи совершил священную для зулусских монархов церемонию входа в загон для крупного рогатого скота (крааля), который находится на территории королевского дворца Эниокени в городе Нонгоме на юго-востоке ЮАР. Согласно традиции, именно в этот момент будущий монарх соединяется с предками и получает от них благословение и священную силу. После посещения крааля претендент на престол становится королем.
Монарший престол зулусов освободился после смерти в марте 2021 года от последствий коронавируса короля Гудвилла Звелитини. Он находился на троне почти 50 лет, у него было шесть жен, осталось 26 детей. После длительных споров, часть из которых велась в суде ЮАР, большинство членов королевской семьи признали новым монархом сына третьей жены Звелитини 48-летнего принц Мисузулу. Однако те, кто не был согласен с этим, решили действовать самостоятельно, содействуя планам возведения на престол принца Симакаде. Сторонники принца Мисузулу уже объявили Симакаде самозванцем.
Зулусский престол считается самым престижным среди традиционных лидеров ЮАР. Зулусы - самый многочисленный народ республики, насчитывающий 11 млн человек. Король зулусов не имеет политической власти, однако является моральным авторитетом и символом своего народа.