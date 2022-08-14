В ЮАР в королевской семье зулусов произошел раскол

Раскол произошел в королевской семье зулусов в ЮАР, когда часть ее членов признали в качестве нового монарха принца Симакаде, старшего сына умершего в марте 2021 года короля Гудвилла Звелитини.

Раскол произошел в королевской семье зулусов в ЮАР, когда часть ее членов признали в качестве нового монарха принца Симакаде, старшего сына умершего в марте 2021 года короля Гудвилла Звелитини.

Как передает Report, об этом сообщила местная радиостанция SABC .

По ее словам, Симакаде совершил 13 августа церемонию вступления на престол, нарушив тем самым достигнутую ранее договоренность королевской семьи и властей ЮАР о том, что новым королем зулусов станет принц Мисузулу Синкобиле Зулу. В марте президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса от имени государства официально признал Мисузулу королем зулусов. Церемония его вступления на престол запланирована на 20 августа.

В субботу принц Симакаде при поддержке ряда членов королевской семьи совершил священную для зулусских монархов церемонию входа в загон для крупного рогатого скота (крааля), который находится на территории королевского дворца Эниокени в городе Нонгоме на юго-востоке ЮАР. Согласно традиции, именно в этот момент будущий монарх соединяется с предками и получает от них благословение и священную силу. После посещения крааля претендент на престол становится королем.

Монарший престол зулусов освободился после смерти в марте 2021 года от последствий коронавируса короля Гудвилла Звелитини. Он находился на троне почти 50 лет, у него было шесть жен, осталось 26 детей. После длительных споров, часть из которых велась в суде ЮАР, большинство членов королевской семьи признали новым монархом сына третьей жены Звелитини 48-летнего принц Мисузулу. Однако те, кто не был согласен с этим, решили действовать самостоятельно, содействуя планам возведения на престол принца Симакаде. Сторонники принца Мисузулу уже объявили Симакаде самозванцем.

Зулусский престол считается самым престижным среди традиционных лидеров ЮАР. Зулусы - самый многочисленный народ республики, насчитывающий 11 млн человек. Король зулусов не имеет политической власти, однако является моральным авторитетом и символом своего народа.