В ЮАР пять человек погибли из-за ливней

По меньшей мере пять человек погибли на юго-востоке ЮАР за последние три дня из-за проливных дождей, вызывавших наводнения.
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"Погибли пять человек, существенный ущерб нанесен дорогам, мостам и другим объектам инфраструктуры, - подчеркнул он. - Разрушены дома, их точное число устанавливается".
В провинции работают спасатели.
Синоптики указывают, что нынешняя погода имеет необычный характер, так как в ЮАР уже наступил сухой сезон. Обычно в апреле - втором месяце осени в Южном полушарии - на юге Африки практически не бывает дождей. Специалисты считают, что приход в ЮАР затяжных ливней связан с погодным феноменом Эль-Ниньо. Он будет ощущаться в мире и в Африке, согласно местным синоптикам, до июля.