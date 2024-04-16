В ЮАР пять человек погибли из-за ливней

По меньшей мере пять человек погибли на юго-востоке ЮАР за последние три дня из-за проливных дождей, вызывавших наводнения.

По меньшей мере пять человек погибли на юго-востоке ЮАР за последние три дня из-за проливных дождей, вызывавших наводнения.

Как передает Report , об этом сообщил глава правительства провинции Квазулу-Наталь Номуса Дубе-Нкубе.

"Погибли пять человек, существенный ущерб нанесен дорогам, мостам и другим объектам инфраструктуры, - подчеркнул он. - Разрушены дома, их точное число устанавливается".

В провинции работают спасатели.

Синоптики указывают, что нынешняя погода имеет необычный характер, так как в ЮАР уже наступил сухой сезон. Обычно в апреле - втором месяце осени в Южном полушарии - на юге Африки практически не бывает дождей. Специалисты считают, что приход в ЮАР затяжных ливней связан с погодным феноменом Эль-Ниньо. Он будет ощущаться в мире и в Африке, согласно местным синоптикам, до июля.