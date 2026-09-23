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    В ЮАР при стрельбе в частном доме погибли 11 человек, трое ранены

    Другие страны
    • 23 сентября, 2026
    • 09:57
    В ЮАР при стрельбе в частном доме погибли 11 человек, трое ранены

    По меньшей мере 11 человек погибли и трое получили ранения в результате стрельбы в частном доме в южноафриканской провинции Квазулу-Натал во вторник вечером.

    Как передает Report со ссылкой на ECNA, об этом сообщила местная полиция.

    Согласно информации, среди погибших была беременная женщина. Десять человек скончались на месте происшествия, еще один умер по дороге в больницу.

    По данным полиции, пострадавшие собрались в одном из домов в этом районе, в помещение ворвались неизвестные вооруженные люди и открыли огонь. После этого нападавшие также подожгли автомобиль, принадлежавший одной из жертв.

    Мотив стрельбы пока не установлен. Полиция продолжает исследовать место происшествия и проводить расследование.

    Согласно предварительным данным полиции, некоторые из пострадавших находились в поле зрения отдела криминальной разведки в связи с предполагаемой незаконной деятельностью. При этом в полиции заявили, что не могут раскрывать всех подробностей.

    Вооруженное нападение ЮАР
    CAR-da atışma zamanı 11 nəfər ölüb, 3 nəfər yaralanıb
    11 killed in mass shooting near S. Africa's Durban

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