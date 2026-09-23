CAR-da atışma zamanı 11 nəfər ölüb, 3 nəfər yaralanıb
Digər ölkələr
- 23 sentyabr, 2026
- 10:06
Cənubi Afrika Respublikasının (CAR) Kvazulu-Natal əyalətində sentyabrın 22-si axşam saatlarında fərdi evdə baş vermiş atışma nəticəsində ən azı 11 nəfər ölüb, 3 nəfər yaralanıb.
"Report" ECNA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə yerli polis məlumat yayıb.
Məlumata görə, 10 nəfər hadisə yerində, daha 1 nəfər isə xəstəxanaya çatdırılan zaman ölüb.
Polisin məlumatına görə, zərərçəkənlər həmin ərazidəki evlərdən birinə toplaşıblar, bu zaman naməlum silahlı şəxslər məkana daxil olaraq atəş açıblar, həmçinin qurbanlardan birinə məxsus avtomobili yandırıblar.
Atışmanın motivi hələ ki, müəyyən edilməyib. İnsidentlə bağlı araşdırma aparılır.
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