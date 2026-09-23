İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    CAR-da atışma zamanı 11 nəfər ölüb, 3 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    • 23 sentyabr, 2026
    • 10:06
    CAR-da atışma zamanı 11 nəfər ölüb, 3 nəfər yaralanıb

    Cənubi Afrika Respublikasının (CAR) Kvazulu-Natal əyalətində sentyabrın 22-si axşam saatlarında fərdi evdə baş vermiş atışma nəticəsində ən azı 11 nəfər ölüb, 3 nəfər yaralanıb.

    "Report" ECNA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə yerli polis məlumat yayıb.

    Məlumata görə, 10 nəfər hadisə yerində, daha 1 nəfər isə xəstəxanaya çatdırılan zaman ölüb.

    Polisin məlumatına görə, zərərçəkənlər həmin ərazidəki evlərdən birinə toplaşıblar, bu zaman naməlum silahlı şəxslər məkana daxil olaraq atəş açıblar, həmçinin qurbanlardan birinə məxsus avtomobili yandırıblar.

    Atışmanın motivi hələ ki, müəyyən edilməyib. İnsidentlə bağlı araşdırma aparılır.

    Silahlı insident Cənubi Afrika Respublikası
    В ЮАР при стрельбе в частном доме погибли 11 человек, трое ранены

    Son xəbərlər

    12:33

    Bərdədə avtomat silah və patronlar aşkarlandı, şübhəli saxlanılıb

    Hadisə
    12:33

    Səfir: İsveçdə təhsil alan azərbaycanlı tələbələr Azərbaycan-İsveç əlaqələrinə töhfə verəcək

    Xarici siyasət
    12:27
    Foto

    İlham Əliyev İsveçin Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib

    Daxili siyasət
    12:25

    "Azəristiliktəchizat": Məcburi köçkünlər göstərilən xidmətin dəyərinin 47 %-ni ödəyib

    Energetika
    12:23

    Qırmızı bülletenlə axtarışda olan şəxs Azərbaycandan Türkiyəyə ekstradisiya edilib

    Region
    12:20

    "Zaqatala"nın futbolçusu Elxan Məmmədov 6 oyunluq cəzalandırılıb

    Futbol
    12:16

    Azərbaycan-Çin beynəlxalq avtomobil daşımaları sazişi mübadilə edilib

    Xarici siyasət
    12:16

    Sabah Azərbaycanda 35 dərəcə isti olacaq, bəzi rayonlara dolu düşəcək

    Ekologiya
    12:16
    Foto

    Salyan şossesində 500 yeni ağac əkilib

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti