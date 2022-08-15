В ЮАР обнаружен четвертый заболевший оспой обезьян

Четвертый по счету случай заболевания оспой обезьян выявлен в текущем году в Южно-Африканской Республике.

Четвертый по счету случай заболевания оспой обезьян выявлен в текущем году в Южно-Африканской Республике.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник министр здравоохранения ЮАР Джо Паахла.

"У вернувшегося на днях из Испании 28-летнего мужчины была диагностирована оспа обезьян, - цитирует главу Минздрава местная радиостанция SABC. - Принимаются меры к тому, чтобы отследить все контакты заболевшего на территории ЮАР".

Первый случай заболевания оспой обезьян был зарегистрирован в ЮАР в текущем году 23 июня. Данная болезнь являлась в прошлом редкой для страны на юге Африки.