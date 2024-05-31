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В ЮАР арестовали 58 человек за преступления во время выборов

В ЮАР арестовали 58 человек за преступления во время выборов Полиция ЮАР задержала 58 человек в период всеобщих выборов в стране.
Другие страны
31 мая 2024 г. 00:26
В ЮАР арестовали 58 человек за преступления во время выборов

Полиция ЮАР задержала 58 человек в период всеобщих выборов в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила оперативно-разведывательная структура (NatJOINTS), которая координировала работу силовиков во время голосования.

Согласно данным NatJOINTS, одновременно заведено 98 дел по преступлениям, связанным с выборами 29 мая. Аресты были проведены по фактам насилия, запугивания, нарушения закона о волеизъявлении, включая публикацию заполненных избирателями бюллетеней.

Независимая избирательная комиссия (НИК) ЮАР продолжает подсчет голосов. Обработаны бюллетени, поступившие с 34,5% избирательных участков. Лидирует правящая партия "Африканский национальный конгресс" (АНК) с 42,3% голосов. Затем следуют партии "Демократический альянс" (24,6%), "Умконто ве сизве" (9,3%) и "Борцы за экономическую свободу" (9,1%).

В выборах участвовали 70 партий и группа независимых кандидатов. По их итогам будет сформирован в том числе новый состав Национальной ассамблеи (нижняя палата парламента), которая изберет президента республики. АНК выдвинула в качестве кандидата действующего главу государства Сирила Рамапосу.

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