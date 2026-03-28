В японский порт прибыл первый танкер с ближневосточной нефтью
Другие страны
- 28 марта, 2026
- 17:55
Первый с начала операции США и Израиля против Ирана танкер с ближневосточной нефтью прибыл в порт Эхимэ в Японии.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал NHK.
Сообщается, что танкер прошел из порта на западном побережье Саудовской Аравии через Красное море и достиг японского порта.
"Это первый с начала конфликта на Ближнем Востоке танкер с нефтью из этого региона, прибывший к берегам Японии", - сообщает телеканал.
В связи с ситуацией в регионе Япония с 16 марта начала выпускать 80 млн баррелей нефти из своих резервов, этот объем соответствует 45 дням обеспечения страны нефтью.
