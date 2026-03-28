    В японский порт прибыл первый танкер с ближневосточной нефтью

    Первый с начала операции США и Израиля против Ирана танкер с ближневосточной нефтью прибыл в порт Эхимэ в Японии.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал NHK.

    Сообщается, что танкер прошел из порта на западном побережье Саудовской Аравии через Красное море и достиг японского порта.

    "Это первый с начала конфликта на Ближнем Востоке танкер с нефтью из этого региона, прибывший к берегам Японии", - сообщает телеканал.

    В связи с ситуацией в регионе Япония с 16 марта начала выпускать 80 млн баррелей нефти из своих резервов, этот объем соответствует 45 дням обеспечения страны нефтью.

    Последние новости

    18:09

    В Лянкаране столкнулись автомобили, есть пострадавшие

    Происшествия
    17:58

    В Азербайджане увеличилось производство растительных масел

    Промышленность
    17:55

    В японский порт прибыл первый танкер с ближневосточной нефтью

    Другие страны
    17:46

    Дорожная полиция обеспечивает безопасность на дорогах в условиях затяжных дождей

    Внутренняя политика
    17:44

    КСИР: Сбит американский истребитель F-16 и БПЛА

    В регионе
    17:38
    Фото

    В Хачмазе из-за ливней подтоплены более 500 частных домов и хозяйств

    Происшествия
    17:33

    Оманский порт Салала приостановил работу после атаки БПЛА - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    17:24

    Мирзоян и Арагчи обсудили возможные шаги по деэскалации на Ближнем Востоке

    В регионе
    17:21
    Видео

    "Ученый", предавший Азербайджан: Истинное лицо Игбала Абилова и те, кто стоит за ним

    Внутренняя политика
    Лента новостей