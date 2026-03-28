В японский порт прибыл первый танкер с ближневосточной нефтью

Первый с начала операции США и Израиля против Ирана танкер с ближневосточной нефтью прибыл в порт Эхимэ в Японии.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NHK.

Сообщается, что танкер прошел из порта на западном побережье Саудовской Аравии через Красное море и достиг японского порта.

"Это первый с начала конфликта на Ближнем Востоке танкер с нефтью из этого региона, прибывший к берегам Японии", - сообщает телеканал.

В связи с ситуацией в регионе Япония с 16 марта начала выпускать 80 млн баррелей нефти из своих резервов, этот объем соответствует 45 дням обеспечения страны нефтью.