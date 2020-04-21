В Японии задержан взявший в заложники детей мужчина - ОБНОВЛЕНО

Полиция задержала вооруженного ножом мужчину, который во вторник захватил заложников в кафе в юго-западном японском городе Фукуока.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NHK.
Отмечается, что в заложниках оказались две девочки в возрасте трех и шести лет. Обе они дочери владельца кафе.
В общей сложности дети находились в заведении шесть часов. Они не пострадали, их отправили в больницу для проведения медицинского осмотра.
Мужчина ранее работал в этом кафе. Предположительно, конфликт произошел из-за его увольнения.
*** 06.16
Мужчина, вооруженный ножом, захватил несколько заложников в кафе в юго-западном японском городе Фукуока.
Как передает Report, об этом 21 апреля сообщил телеканал NHK.
По его сведениям, заложники находятся в помещении уже около двух часов. О пострадавших на данный момент не сообщается.
Полиция оцепила район происшествия. Предположительно, мужчина является бывшим сотрудником этого заведения.