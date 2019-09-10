​В Японии за неделю из-за жары погибли четыре человека

По меньшей мере 4 человека погибли, еще 3,5 тыс. попали в больницы с тепловыми ударами в Японии за прошедшую неделю.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник объявило Главное пожарное управление Японии, выполняющее функции МЧС и скорой помощи.

В ведомстве отмечают, что число пострадавших за период со 2 по 8 сентября выросло в связи с жаркой погодой, предшествовавшей тайфуну "Факсай", который обрушился на Японию в воскресенье. Столбик термометра в дневные часы в начале сентября по-прежнему поднимается выше 30 градусов Цельсия, а иногда достигает 35. Ситуацию усугубляет высокая влажность.