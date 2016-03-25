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    ​В Японии в пятницу привели в исполнение два смертных приговора

    Сейчас смертной казни ожидают 126 человек

    Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Два смертных приговора приведены в исполнение в Японии.

    Как передает Report, об этом сообщил на пресс-конференции министр юстиции страны Мицухидэ Иваки.

    Предыдущий смертный приговор был приведен в исполнение в декабре прошлого года. Всего за три года, которые кабинет министров Японии возглавляет Синдзо Абэ, было казнено 16 преступников. Сейчас смертной казни ожидают 126 человек. Как правило, смертные приговоры приводятся в исполнение не сразу, а через несколько лет после приговора суда.

    Единственным видом смертной казни в стране является повешение.

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