В Японии три вертолета ВВС США совершили экстренную посадку
Другие страны
- 16 октября, 2025
- 12:18
Три американских военных вертолета совершили экстренную посадку в аэропорту японского города Такамацу.
Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Киодо.
Информации о пострадавших не поступало. Причины экстренной посадки также не указываются.
В Японии периодически происходят мелкие инциденты, связанные с военной авиацией США, дислоцированной в стране.
Последние новости
13:05
Президент принял верительные грамоты новоназначенного посла Египта в АзербайджанеВнешняя политика
13:05
МИД Грузии выразит ноту протеста ОБСЕ в связи с действиями ВалтоненВ регионе
13:00
В столице Испании во время беспорядков задержаны 15 человекДругие страны
12:55
Завтра в Азербайджане ожидаются ливниЭкология
12:53
Фото
Казначейские агентства Азербайджана и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничествеФинансы
12:51
В Сирии подорвали автобус с охраной нефтяного объекта, есть погибшиеДругие страны
12:36
Посол: Нидерланды намерены сотрудничать с Азербайджаном в политической и экономической сферахВнешняя политика
12:35
Азербайджанская компания построит завод по производству консервов в УзбекистанеБизнес
12:34