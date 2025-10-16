В Японии три вертолета ВВС США совершили экстренную посадку

Три американских военных вертолета совершили экстренную посадку в аэропорту японского города Такамацу.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Киодо.

Информации о пострадавших не поступало. Причины экстренной посадки также не указываются.

В Японии периодически происходят мелкие инциденты, связанные с военной авиацией США, дислоцированной в стране.