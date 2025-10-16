Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    В Японии три вертолета ВВС США совершили экстренную посадку

    Другие страны
    • 16 октября, 2025
    • 12:18
    В Японии три вертолета ВВС США совершили экстренную посадку

    Три американских военных вертолета совершили экстренную посадку в аэропорту японского города Такамацу.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Киодо.

    Информации о пострадавших не поступало. Причины экстренной посадки также не указываются.

    В Японии периодически происходят мелкие инциденты, связанные с военной авиацией США, дислоцированной в стране.

    Лента новостей