ABŞ ordusuna məxsus üç helikopter Yaponiyada təcili eniş edib
Digər ölkələr
- 16 oktyabr, 2025
- 12:29
ABŞ-nin üç hərbi helikopteri Yaponiyanın Takamatsu şəhərinin hava limanında təcili eniş edib.
Bu barədə "Report" "Kiodo" agentliyinə istinadən xəbər verir.
Xəsarət alanlar barədə məlumat daxil olmayıb. Təcili enişin səbəbləri açıqlanmayıb.
Son xəbərlər
13:01
Azərbaycanın qadın şahmatçısı: "Avropa çempionu olmağımız real deyildi"Fərdi
13:01
Azərbaycanda istiqraz ticarəti ilk dəfə "təmiz qiymət" prinsipilə baş tutubMaliyyə
13:00
İlham Əliyev Misirin Azərbaycandakı yeni səfirinin etimadnaməsini qəbul edibXarici siyasət
12:59
Azərbaycan ilə Uqanda arasında diplomatik pasport sahiblərinin vizadan qarşılıqlı azad edilməsi haqqında saziş imzalanıbXarici siyasət
12:58
Kampalada Qoşulmama Hərəkatının 19-cu Nazirlər İclası keçirilibXarici siyasət
12:56
Suriyada avtobus partladılıb, ölənlər varDigər ölkələr
12:54
Abşeron sakinindən 47 kq narkotik vasitə aşkarlanıbHadisə
12:54
Azərbaycan şirkəti Özbəkistanda konserv istehsalı zavodu tikəcəkBiznes
12:52