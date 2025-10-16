İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    ABŞ ordusuna məxsus üç helikopter Yaponiyada təcili eniş edib

    • 16 oktyabr, 2025
    • 12:29
    ABŞ ordusuna məxsus üç helikopter Yaponiyada təcili eniş edib

    ABŞ-nin üç hərbi helikopteri Yaponiyanın Takamatsu şəhərinin hava limanında təcili eniş edib.

    Bu barədə "Report" "Kiodo" agentliyinə istinadən xəbər verir.

    Xəsarət alanlar barədə məlumat daxil olmayıb. Təcili enişin səbəbləri açıqlanmayıb.

    В Японии три вертолета ВВС США совершили экстренную посадку
    US military helicopters make emergency landings in western Japan airport

