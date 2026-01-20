Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь

    В Японии пропал вертолет с тремя людьми на борту

    Другие страны
    • 20 января, 2026
    • 09:38
    В Японии пропал вертолет с тремя людьми на борту

    Вертолет, на борту которого находятся три человека, пропал без вести на юго-западе Японии.

    Как передает Report, об этом сообщают японские СМИ.

    По некоторым данным, это экскурсионный вертолет.

    Ведутся поиски вблизи кратера Накадаке (активный кратер вулкана Асо - ред.).

    Япония вертолет
    Yaponiyada helikopter radarlardan itib

    Последние новости

    09:49

    Трамп пригрозил Макрону пошлинами в 200% на французские вина

    Другие страны
    09:38

    В Японии пропал вертолет с тремя людьми на борту

    Другие страны
    09:35

    Азербайджанская нефть подешевела

    Энергетика
    09:27

    Биржевая цена золота достигла нового исторического максимума

    Финансы
    09:24

    Микаил Джаббаров поделился публикацией в связи с годовщиной трагедии 20 Января

    Внутренняя политика
    09:23

    Нефть подорожала на данных из Китая и угрозах Трампа повысить пошлины

    Энергетика
    09:21

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (20.01.2025)

    Финансы
    09:13

    Азербайджанский народ чтит память шехидов 20 Января

    Внутренняя политика
    09:10

    Джейхун Байрамов почтил память шехидов 20 Января

    Внутренняя политика
    Лента новостей