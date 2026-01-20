В Японии пропал вертолет с тремя людьми на борту
Вертолет, на борту которого находятся три человека, пропал без вести на юго-западе Японии.
Как передает Report, об этом сообщают японские СМИ.
По некоторым данным, это экскурсионный вертолет.
Ведутся поиски вблизи кратера Накадаке (активный кратер вулкана Асо - ред.).
