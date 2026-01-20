Yaponiyada helikopter radarlardan itib
Yaponiyanın cənub-qərbində göyərtəsində üç nəfərin olduğu helikopter radarlardan itib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Yaponiya mediası məlumat yayıb.
Bəzi məlumatlarda onun ekskursiya helikopteri olduğu bildirilir.
Nakadake krateri (Aso vulkanının aktiv krateri - red.) yaxınlığında axtarışlar aparılır.
