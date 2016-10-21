В Японии произошло сильное землетрясение

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в японской префектуре Тоттори. Как передает Report, об этом сообщило Национальное метеорологическое агентство страны.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Метеорологическое агентство изначально предупредило жителей об угрозе цунами, однако позднее отменило ее.

Между тем, предупреждают власти, сохраняется опасность обрушения зданий и возникновения пожаров. Сведений о пострадавших или разрушениях на данный момент не поступало.

Ранее в пятницу в районе префектуры Тоттори произошло другое землетрясение с меньшей магнитудой - 4,2.