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В Японии отменят режим ЧС в большинстве префектур

​В Японии отменят режим ЧС в большинстве префектур

Япония отменит режим ЧС в 39 префектурах.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр по делам восстановления экономики Ясутоси Нисимура на заседании правительственного экспертного совета.

Как передает агентство Киодо, в начале заседания министр объявил о том, что режим чрезвычайной ситуации, действующий по всей стране с 16 апреля, будет отменен в 39 префектурах. Режим чрезвычайной ситуации по-прежнему будет действовать на Хоккайдо, в Токио и соседних Сайтаме, Тибе, Канагаве, а также в Киото, Осаке, Хёго.

"По всей стране есть тенденция к сокращению заражений. В последнее время в 39 префектурах ситуация с заражениями коронавирусом пришла к уровню до середины марта, когда началось распространение инфекции", - приводит слова министра агентство Киодо.

После обсуждения вопроса на экспертном совете премьер-министр Японии Синдзо Абэ доложит о намерении снять режим ЧС парламенту. На вечер запланирована его пресс-конференция, а затем официально решение будет принято правительственным штабом по противодействию заражений COVID-19.

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