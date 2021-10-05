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В Японии обнаружили новый вирус

В Японии обнаружили новый вирус В Японии обнаружили новый вирус - Йезо (так ранее именовали Хоккайдо), который может передаваться людям через укусы клещей и вызывать лихорадку
Другие страны
5 октября 2021 г. 16:15
В Японии обнаружили новый вирус

В Японии обнаружили новый вирус - Йезо (так ранее именовали Хоккайдо), который может передаваться людям через укусы клещей и вызывать лихорадку,

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте Университета Хоккайдо, чьи специалисты сделали это открытие.

Вирус выявили в 2019 году, когда 41-летний мужчина был госпитализирован на Хоккайдо с лихорадкой и болью в ногах после, как предполагается, укуса клеща во время прогулки по лесу, а второй пациент с аналогичными симптомами был зарегистрирован в 2020 году.

Оба случая характеризовались лихорадкой и снижением количества тромбоцитов и лейкоцитов в крови.

Генетический анализ вирусов, выделенных из образцов крови двух пациентов, выявил новый тип ортонаировируса (класс найровирусов), который включает в себя такие патогены, как вирус геморрагической лихорадки Крым-Конго.

"С 2014 года в Японии новым вирусом заразились минимум семь человек. Случаев смерти до сих пор не подтверждено", - отметил вирусолог Кейта Мацуно. По данным ученых, также у некоторых из больных наблюдались нарушения функций печени. Помимо этого, специалисты Университета Хоккайдо также проверили образцы крови диких животных, в том числе оленей и енотов. Результаты исследования подтвердили наличие у них антител к новому вирусу.

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Версия на английском языке New virus detected in Japan

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