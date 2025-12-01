В Японии на сталелитейном заводе в произошел взрыв
Другие страны
- 01 декабря, 2025
- 06:08
Взрыв произошел на сталелитейном заводе компании Nippon Steel в японском городе Муроран на острове Хоккайдо.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал NHK.
Согласно его данным, после взрыва начался пожар. По состоянию на утро 1 декабря спасатели продолжали бороться с огнем. Информации о пострадавших не поступало.
Предприятие находится в промышленном районе города.
Последние новости
06:47
AFP: Встреча Путина и Уиткоффа пройдет 2 декабряДругие страны
06:08
В Японии на сталелитейном заводе в произошел взрывДругие страны
05:39
При крушении катамарана во Флориде утонули три человека, одного удалось спастиДругие страны
05:23
Адмирал: НАТО изучает возможность упреждающих ударов по РФДругие страны
04:56
В США планируют возобновить предоставление убежища мигрантамДругие страны
04:17
WSJ: Вопрос гарантий безопасности для Украины остался нерешеннымДругие страны
03:43
SIPRI: Доходы 100 крупнейших в мире производителей оружия выросли в 2024 на 5,9%Другие страны
03:04
В Сумгайыте после наезда автомобиля скончался 85-летний пешеходПроисшествия
02:39