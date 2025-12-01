Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    В Японии на сталелитейном заводе в произошел взрыв

    Другие страны
    • 01 декабря, 2025
    • 06:08
    В Японии на сталелитейном заводе в произошел взрыв

    Взрыв произошел на сталелитейном заводе компании Nippon Steel в японском городе Муроран на острове Хоккайдо.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал NHK.

    Согласно его данным, после взрыва начался пожар. По состоянию на утро 1 декабря спасатели продолжали бороться с огнем. Информации о пострадавших не поступало.

    Предприятие находится в промышленном районе города.

    Япония взрыв завод пожар
    Yaponiyada polad zavodunda partlayış baş verib
    Elvis

    Последние новости

    06:47

    AFP: Встреча Путина и Уиткоффа пройдет 2 декабря

    Другие страны
    06:08

    В Японии на сталелитейном заводе в произошел взрыв

    Другие страны
    05:39

    При крушении катамарана во Флориде утонули три человека, одного удалось спасти

    Другие страны
    05:23

    Адмирал: НАТО изучает возможность упреждающих ударов по РФ

    Другие страны
    04:56

    В США планируют возобновить предоставление убежища мигрантам

    Другие страны
    04:17

    WSJ: Вопрос гарантий безопасности для Украины остался нерешенным

    Другие страны
    03:43

    SIPRI: Доходы 100 крупнейших в мире производителей оружия выросли в 2024 на 5,9%

    Другие страны
    03:04

    В Сумгайыте после наезда автомобиля скончался 85-летний пешеход

    Происшествия
    02:39

    СМИ: Белый дом хочет защитить матчи ЧМ и Олимпийские игры от дронов

    Другие страны
    Лента новостей