В Японии на сталелитейном заводе в произошел взрыв

Взрыв произошел на сталелитейном заводе компании Nippon Steel в японском городе Муроран на острове Хоккайдо.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NHK.

Согласно его данным, после взрыва начался пожар. По состоянию на утро 1 декабря спасатели продолжали бороться с огнем. Информации о пострадавших не поступало.

Предприятие находится в промышленном районе города.