Yaponiyada polad zavodunda partlayış baş verib
Digər ölkələr
- 01 dekabr, 2025
- 06:13
Yaponiyanın Hokkaydo adasında, Muroan şəhərində "Nippon Steel" şirkətinə məxsus polad istehsalı zavodunda partlayış baş verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə NHK telekanalı məlumat yayıb.
Məlumata görə, partlayışdan sonra yanğın başlayıb. Dekabrın 1-i səhərə olan vəziyyətə görə xilasedicilər hələ də alovla mübarizə aparırlar. Zərərçəkənlər barədə məlumat daxil olmayıb.
Zavod şəhərin sənaye bölgəsində yerləşir.
