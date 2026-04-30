    Алимамед Нуриев: Деятельность Окампо и Борреля требует глубокого расследования

    Заявления экс-прокурора международного суда Луиса Окампо нельзя расценивать как обычные политические заявления, поскольку в них открыто говорится о механизмах политического влияния, возможностях вмешательства в деятельность международных организаций и даже во внутренние дела государств.

    Об этом в комментарии Report заявил президент Фонда исследований "Конституция" Алимамед Нуриев.

    Эксперт подчеркнул, что речь идет о политическом давлении: "В его подходе право не является целью, а используется как инструмент, причем с явным злоупотреблением. Если подобные взгляды будут восприниматься как норма и останутся безнаказанными, в дальнейшем тот же сценарий может быть применен в отношении любой страны. Это один из самых опасных аспектов".

    Нуриев также отметил, что из заявлений Окампо прослеживаются намерения свергнуть власти в Армении, что является грубым нарушением принципов международных отношений.

    "Это прямое вмешательство во внутренние дела другого государства, является одним из самых серьезных нарушений. В целом распространяемые видеоматериалы лишь усугубляют и без того хрупкий баланс в регионе", - сказал он.

    Эксперт добавил, что ответственность в данном вопросе усугубляется и ролью бывшего верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, поскольку речь идет о фигурах, занимавших высокие посты.

    По мнению Нуриева, из заявлений Окампо следует, что речь может идти о координированной кампании, что, в свою очередь, указывает на признаки крупной коррупционной сети.

    "Кто стоит за рядом бывших высокопоставленных лиц - примерно известно. Вмешательство армянского лобби в политические процессы, а также деятельность таких фигур, как Окампо и Боррель, требуют глубокого расследования. Речь идет не только об Азербайджане, Армении или Южном Кавказе. Главный вопрос сегодня - будет ли международное право действовать, или же оно превратится в инструмент в руках отдельных лиц?", - сказал он.

    Нуриев заявил, что озвученные Окампо заявления фактически представляют собой призыв к эскалации и управляемой напряженности в регионе. Он считает, что правоохранительные органы Азербайджана должны незамедлительно возбудить уголовное дело в отношении Окампо и инициировать его розыск через Интерпол.

    Отметим, ранее Minval Politika опубликовал видеоматериалы, свидетельствующие о причастности Окампо к политической коррупции.

