    В Японии число пострадавших при землетрясении достигло 30 человек

    Другие страны
    • 09 декабря, 2025
    • 04:37
    По крайней мере 30 человек получили травмы различной степени тяжести в результате землетрясения, ранее была информация о семи пострадавших.

    Как передает Report, об этом журналистам сообщила премьер-министр страны Санаэ Такаити.

    Она подчеркнула, что сведений о погибших или пропавших без вести не поступало.

    "Мы хотели бы, чтобы люди продолжили свою обычную повседневную жизнь, но были готовы к немедленной эвакуации в случае повторных сильных толчков", - также заявила она, отметив, что подобную бдительность придется сохранять в течение ближайшей недели.

    Землетрясение магнитудой 7,6 произошло ночью 8 декабря к востоку от северной японской префектуры Аомори. Эпицентр находился в Тихом океане, очаг залегал на глубине 50 км. Изначально местные сейсмологи сообщили о магнитуде 7,2, затем повысили ее до 7,6. Позднее у берегов острова Хоккайжо было зафиксировано еще одно сильное землетрясение, его магнитуда составила 6,7.

    Yaponiyada zəlzələ nəticəsində xəsarət alanların sayı 30 nəfərə çatıb
