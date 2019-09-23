В Японии 30 человек пострадали от тайфуна

Тридцать человек пострадали на двух южных японских островах Окинава и Кюсю, которые приняли на себя основной удар тайфуна "Тапа", 17-го по счету в этом году.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на обобщенные данные пожарной охраны, которая в Японии выполняет также функции службы спасения и скорой помощи.

На Кюсю без света остались 50 тысяч домов, в префектуре Ямагути на главном японском острове Хонсю – еще 9 тысяч.Тайфун "Тапа" сейчас проходит на Японским морем и движется на северо-восток. В ночь на вторник он может обрушиться на самый северный японский остров Хоккайдо. При этом синоптики отмечают, что тайфун постепенно теряет силу. Сейчас давление в его центре составляет 990 гектопаскалей, скорость до 30 метров в секунду, при порывах до 40.