В Ямайке задержан колумбиец, подозреваемый в убийстве президента Гаити

Правоохранительные органы Ямайки арестовали одного из наемников, подозреваемых в убийстве президента Жовенеля Моиза.

Правоохранительные органы Ямайки арестовали одного из наемников, подозреваемых в убийстве президента Жовенеля Моиза.

Как передает Report, об этом сообщает новостной портал juno7 со ссылкой на источники в полиции Гаити.

Отмечается, что на территории островного государства был задержан гражданин Колумбии Марио Антонио Паласиос. Издание не уточняет, доставлен ли он на территорию Гаити.

7 июля президент Гаити Жовенель Моиз был смертельно ранен во время нападения на резиденцию главы государства, огнестрельные ранения также получила его супруга. Позже власти объявили, что в преступную группу входили 26 граждан Колумбии, часть которых уже арестована. Всего по делу об убийстве были задержаны более 40 человек. Президента похоронили 23 июля в городе Кап-Аитьен на севере республики.