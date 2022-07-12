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В выборах нового премьера Великобритании определились уже 4 кандидата

В выборах нового премьера Великобритании определились уже 4 кандидата На данный момент в выборах за пост лидера Консервативной партии Великобритании и, следовательно, премьер-министра страны, могут претендовать четыре человека, в том числе глава МИД страны Лиз Трасс.
Другие страны
12 июля 2022 г. 17:47
В выборах нового премьера Великобритании определились уже 4 кандидата

На данный момент в выборах за пост лидера Консервативной партии Великобритании и, следовательно, премьер-министра страны, могут претендовать четыре человека, в том числе глава МИД страны Лиз Трасс.

Как передает Report cо ссылкой на Sky News, это следует из анализа предварительного голосования.

Кандидатам нужно заручиться поддержкой 20 сторонников, чтобы попасть в первый тур, и 30, чтобы пройти во второй.

К настоящему моменту только один кандидат может попасть в бюллетень второго тура — бывший глава Минфина Риши Сунак, с отставки которого начался процесс ухода с поста Бориса Джонсона, заручился поддержкой 43 представителей Консервативной партии.

Второе место на данный момент занимает замминистра по международной торговле и первая женщина на посту министра обороны Великобритании Пенни Мордонт — ее поддержали 25 консерваторов.

Порог для попадания в бюллетень первого тура преодолели также глава МИД Великобритании Лиз Трасс и председатель комитета Палаты общин Том Тугендхат — оба они известны своей антироссийской позицией.

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