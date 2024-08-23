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Захватившие заложников в колонии в России радикалы требуют $2 млн

Захватившие заложников в колонии в России радикалы требуют $2 млн В Волгоградской области России заключенные колонии №19 взяли в заложники сотрудников исправительного учреждения.
Другие страны
23 августа 2024 г. 15:11
Захватившие заложников в колонии в России радикалы требуют $2 млн

К исправительной колонии №19 в Волгоградской области, где заключенные захватили заложников, приехал спецназ, в настоящее время проводится операция по освобождению заложников.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, радикалы потребовали 2 млн долларов и вертолет для освобождения заложников.

Всего в колонии находятся 1230 заключенных.

Муллу из Волгоградской мечети в ближайшее время привезут для переговоров с радикалами.

Также отмечается, что среди пострадавших начальник колонии Андрей Девятов, он находится в реанимации.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 206 УК Р (захват заложников) ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация работы колонии).

14:40

В Волгоградской области России заключенные колонии №19 взяли в заложники сотрудников исправительного учреждения.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, инцидент произошел в исправительной колонии строгого режима (ИК-19) в Волгоградской области.

"На заседании дисциплинарной комиссии колонии несколько заключенных захватили сотрудников", - сообщили в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний.

По предварительным данным, колонию захватили четыре человека. Также появилась информация, что нападавшие заявили о принадлежности к террористической группировке.

Сообщается о трех погибших, как минимум двоим - сотруднику колонии и заключенному удалось бежать. Их госпитализировали с резано-колотыми ранами.

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