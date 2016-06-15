​В Верховной Раде произошла драка - ВИДЕО

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ В Верховной раде произошла потасовка после того, как народный депутат Владимир Парасюк попытался силой прервать выступление члена "Оппозиционного блока" Дмитрия Колесникова, сообщает Report со ссылкой на 112.ua.

Выступление Колесникова было посвящено работе мэра Львова Андрея Садового, который, по мнению депутата, должен быть переизбран. Как уточняет УНИАН, Колесников в своем выступлении также говорил о ситуации с мусором во Львове и о протестах жителей города. Парасюк расценил выступление Колесникова как вмешательство в дела региона, который он представляет.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий также раскритиковал речь Колесникова, заявив, что она "полна российской пропаганды" и не дал ее закончить.

"Завершить я вам не дам, потому что, коллеги, вы находитесь в украинском парламенте. Когда вы хотите говорить вещи об украинских делах, когда вы занимаетесь антиукраинской пропагандой, баллотируйтесь в парламент РФ, идите и там их высказывайте", - сказал Парубий.