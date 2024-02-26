В Венгрии прошел митинг оппозиции с требованием прямых выборов президента

Четыре венгерские оппозиционные партии провели митинг перед зданием парламента в Будапеште, требуя проведения прямых президентских выборов.

Четыре венгерские оппозиционные партии провели митинг перед зданием парламента в Будапеште, требуя проведения прямых президентских выборов.

Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом сообщил портал Frisshirek.

На акцию вышли соратники оппозиционных партий "Парбесед-Зёлдек", "Моментум", DK и MSZP. Они выступили за создание парламентской следственной комиссии в связи с делом о помиловании осужденного, которого признали виновным в помощи известному педофилу из детского дома в сексуальном насилии над детьми. Среди участников акции - мэр Будапешта Гергей Карачонь.

По мнению организаторов митинга, премьер-министру Виктору Орбану нельзя позволить снова принимать решения относительно власти и "получить президента, который помилует преступника-педофила".

Протесты начались в феврале, после того как экс-президент Венгрии Каталин Новак помиловала осужденного, виновного в помощи педофилу из детского дома в сексуальном насилии над детьми. В результате Новак, союзница премьер-министра Виктора Орбана, добровольно покинула свой пост после разразившегося скандала — она подписала указ о помиловании.

Вслед за ней ушли лидер списка на выборах в Европарламент Юдит Варга и пастор, председатель синода Венгерской реформаторской церкви Балог Золтан. Он признался, что убеждал Новак помиловать виновного.

Демонстранты считают, что правящая партия "Фидес", выступающая за традиционные ценности и защиту детей, поступает лицемерно, когда оправдывает педофилов или связанных с ними людей.



В Венгрии президента выбирает парламент. Так, за Новак в 2022 году проголосовали 137 членов парламента из 199, а за ее оппонента, экономиста Петера Рона - 51.

