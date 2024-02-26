Парламент Венгрии изберет президента страны и одобрит прием Швеции в НАТО

Государственное собрание (однопалатный парламент) Венгрии проведет свое первое заседание после зимних каникул. Депутатам уже в понедельник предстоит решить два важных вопроса - избрать нового президента республики вместо уходящей в отставку Каталин Новак

Государственное собрание (однопалатный парламент) Венгрии проведет свое первое заседание после зимних каникул. Депутатам уже в понедельник предстоит решить два важных вопроса - избрать нового президента республики вместо уходящей в отставку Каталин Новак и ратифицировать соглашение о приеме Швеции в НАТО.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Весенняя сессия парламента открывается на фоне скандала, вызванного помилованием человека, замешанного в преступлении на почве педофилии. Новак взяла на себя ответственность за это ошибочное решение, принятое в прошлом году, и 10 февраля объявила о сложении полномочий главы государства. Оппозиционные партии, требовавшие ее отставки, попытаются использовать ситуацию, чтобы нанести политический ущерб премьер-министру Виктору Орбану и возглавляемой им партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз".

Демонстрируя нетерпимость к преступлениям на почве педофилии, правительство предложило ужесточить наказание за них и принять пакет законов, направленных на защиту детей. Орбан, в частности, выступил с инициативой внесения поправки в конституцию страны, запрещающей помилование преступников-педофилов. Эти законопроекты депутаты будут готовить в течение всей весенней сессии.

Одновременно правительство Венгрии оказалось под жестким давлением со стороны союзников по НАТО из-за проволочек с ратификацией шведской заявки. Венгрия осталась единственной страной в Североатлантическом альянсе, парламент которой до сих пор не одобрил эти документы. До последних дней из Вашингтона и Брюсселя в адрес Будапешта звучали обвинения в подрыве евро-атлантического единства и чуть ли не стремлении "подыграть интересам России".

Правительство Венгрии, судя по его последним заявлениям, хотело бы как можно быстрее оставить эти две темы позади. От того, насколько успешно оно справится с этой задачей, будут зависеть его положение в глазах собственных избирателей и отношения с союзниками по НАТО. Для него это особенно важно с учетом предстоящих в июне выборов в Европарламент. Правительство Орбана придает им большое значение, рассчитывая на укрепление позиций правых партий в Европе.