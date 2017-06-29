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    В Венесуэле заморозили счета генпрокурора и запретили ей покидать страну

    В соответствии с решением суда на 4 июля назначены предварительные слушания, на которые вызвана для дачи показания сама Диас

    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Верховный суд Венесуэлы принял ряд обеспечительных мер в отношении генерального прокурора Луисы Ортеги Диас и запретил ей покидать страну.

    Как передает Report, в соответствии с решением суда на 4 июля назначены предварительные слушания, на которые вызвана для дачи показания сама Диас.

    Также ей запрещено передавать в управление третьим лицам свое имущество, все ее счета замораживаются.

    Ранее сообщалось, что Верховный суд Венесуэлы во вторник счел достаточными основания для начала процесса против генерального прокурора Луисы Ортеги Диас, которая в последнее время все чаще выступает против политики президента Николаса Мадуро и требовала лишить восьмерых членов суда иммунитета.

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