В Венесуэле убили лидера студенческого движения

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Глава отделения национальной студенческой организации Венесуэлы в Технологическом университете штата Ансоатеги Хуан Лопес был застрелен неизвестными преступниками.

Как передает Report, об этом сообщил сайт телеканала Globovision.

При нападении еще три человека получили ранения.

Генеральная прокуратура подтвердила информацию о гибели Лопеса. Региональное надзорное ведомство уже расследует это преступление. Сведений о возможных мотивах преступников обнародовано не было.