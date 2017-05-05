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    В Венесуэле убили лидера студенческого движения

    Ансоатеги Хуан Лопес был застрелен неизвестными

    Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Глава отделения национальной студенческой организации Венесуэлы в Технологическом университете штата Ансоатеги Хуан Лопес был застрелен неизвестными преступниками.

    Как передает Report, об этом сообщил сайт телеканала Globovision.

    При нападении еще три человека получили ранения.

    Генеральная прокуратура подтвердила информацию о гибели Лопеса. Региональное надзорное ведомство уже расследует это преступление. Сведений о возможных мотивах преступников обнародовано не было.

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