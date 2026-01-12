Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Венесуэле освободили еще 116 заключенных

    Другие страны
    • 12 января, 2026
    • 18:39
    В Венесуэле освободили еще 116 заключенных

    Власти Венесуэлы освободили 116 заключенных, нарушавших конституционный порядок в республике.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении Министерства пенитенциарных служб Боливарианской Республики.

    "В последние часы освобождены 116 заключенных в дополнение к 187 освобожденным лицам в декабре 2025 года", - отмечается в сообщении.

    Решение принято в отношении граждан, нарушавших конституционный порядок, и направлено на укрепление мира и стабильности в стране, говорится в заявлении.

    На прошлой неделе председатель Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил о принятом решении освободить значительное число находящихся в заключении венесуэльских и иностранных граждан в целях содействия национальному единству и мирному сосуществованию.

    Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила, что Венесуэла освободила двух итальянских заключенных.

    Венесуэла заключенные освобождение
    Venesuelada daha 116 məhkum azadlığa buraxılıb

    Последние новости

    19:14

    В Армении в 2025 году подорожал ряд продовольственных товаров

    В регионе
    19:07

    ВВП Нахчывана вырос на 9,9% за прошлый год

    Финансы
    18:56

    США, Турция, Египет и Катар обсудили второй этап мирного плана по Газе

    Другие страны
    18:52

    СМИ: Уиткофф и Арагчи обсудили ситуацию в Иране

    Другие страны
    18:39

    В Венесуэле освободили еще 116 заключенных

    Другие страны
    18:36

    В Грузии расширяются образовательные возможности для азербайджанской общины

    Наука и образование
    18:26

    Омер Челик: Турция не желает хаоса в соседнем Иране

    В регионе
    18:21

    ANAMA обратилось к гражданам в связи с минными инцидентами на освобожденных территориях

    Внутренняя политика
    18:21

    Кабмин внес изменения в таможенные сборы на арматуру и листовое стекло

    Бизнес
    Лента новостей