В Венесуэле освободили еще 116 заключенных

Власти Венесуэлы освободили 116 заключенных, нарушавших конституционный порядок в республике.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Министерства пенитенциарных служб Боливарианской Республики.

"В последние часы освобождены 116 заключенных в дополнение к 187 освобожденным лицам в декабре 2025 года", - отмечается в сообщении.

Решение принято в отношении граждан, нарушавших конституционный порядок, и направлено на укрепление мира и стабильности в стране, говорится в заявлении.

На прошлой неделе председатель Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил о принятом решении освободить значительное число находящихся в заключении венесуэльских и иностранных граждан в целях содействия национальному единству и мирному сосуществованию.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила, что Венесуэла освободила двух итальянских заключенных.