    Мелони: Венесуэла освободила двух итальянских заключенных

    Другие страны
    • 12 января, 2026
    • 11:27
    Мелони: Венесуэла освободила двух итальянских заключенных

    Венесуэла освободила двух итальянских заключенных.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Bloomberg, об этом сообщила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

    По ее словам, сотрудник гуманитарной организации Альберто Трентини и бизнесмен Марио Бурло были освобождены и находятся в безопасности в посольстве Италии в столице страны Каракасе.

    "Из Рима вылетел самолет, который доставит их домой", - сказала она, поблагодарив исполняющую обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес за "конструктивное сотрудничество".

    На своей ежегодной пресс-конференции на прошлой неделе, Мелони заявила о том, что правительство работало над его освобождением и освобождением других лиц "ежедневно" в течение более 400 дней. Она сказала, что работа ведется по "политическим, дипломатическим, разведывательным" каналам.

