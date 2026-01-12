Мелони: Венесуэла освободила двух итальянских заключенных

Венесуэла освободила двух итальянских заключенных.

Как передает Report со ссылкой на агентство Bloomberg, об этом сообщила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

По ее словам, сотрудник гуманитарной организации Альберто Трентини и бизнесмен Марио Бурло были освобождены и находятся в безопасности в посольстве Италии в столице страны Каракасе.

"Из Рима вылетел самолет, который доставит их домой", - сказала она, поблагодарив исполняющую обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес за "конструктивное сотрудничество".

На своей ежегодной пресс-конференции на прошлой неделе, Мелони заявила о том, что правительство работало над его освобождением и освобождением других лиц "ежедневно" в течение более 400 дней. Она сказала, что работа ведется по "политическим, дипломатическим, разведывательным" каналам.