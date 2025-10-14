Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    В Венесуэле из-за затопления шахт погибли 14 горняков

    Другие страны
    • 14 октября, 2025
    • 09:06
    В Венесуэле из-за затопления шахт погибли 14 горняков

    В Венесуэле из-за затопления трех шахт погибли 14 горняков.

    Как передает Report, об этом сообщило управление по чрезвычайным ситуациям штата Боливар.

    Инцидент произошел в муниципалитете Эль-Кайо. В настоящее время проводятся мероприятия по откачке воды и извлечению тел. Количество жертв определялось по свидетельствам других шахтеров, поэтому оно не окончательное.

    В спасательной операции участвуют пожарные, сотрудники добывающей компании Minerven, представители правительства штата, Нацгвардия, полиция, служба гражданской обороны.

    По информации правительства страны, смерти произошли в трех разных штольнях шахты "Куатро Эскинас де Караталь", где добывали золото. Причиной происшествия стали проливные дожди.

    Venesuelada şaxtada 14 nəfər ölüb
    14 miners die in Venezuela due to mine flooding

