Venesuelada şaxtada 14 nəfər ölüb
Digər ölkələr
- 14 oktyabr, 2025
- 09:24
Venesuelada şaxtaların su basması nəticəsində 14 şaxtaçı ölüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Bolivar ştatının fövqəladə hallar üzrə idarəsi məlumat yayıb.
Məlumata görə, hadisə El-Kayo bələdiyyəsində baş verib. Hazırda suyun çəkilməsi və meyitlərin çıxarılması üçün tədbirlər görülür.
Bildirilib ki, ölənlərin sayı digər şaxtaçıların dediklərinə əsasən müəyyən edilib, ona görə də bu rəqəm qəti deyil.
Qeyd edilib ki, hadisənin səbəbi güclü yağışlar olub.
