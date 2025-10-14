İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Venesuelada şaxtada 14 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 14 oktyabr, 2025
    • 09:24
    Venesuelada şaxtada 14 nəfər ölüb

    Venesuelada şaxtaların su basması nəticəsində 14 şaxtaçı ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Bolivar ştatının fövqəladə hallar üzrə idarəsi məlumat yayıb.

    Məlumata görə, hadisə El-Kayo bələdiyyəsində baş verib. Hazırda suyun çəkilməsi və meyitlərin çıxarılması üçün tədbirlər görülür.

    Bildirilib ki, ölənlərin sayı digər şaxtaçıların dediklərinə əsasən müəyyən edilib, ona görə də bu rəqəm qəti deyil.

    Qeyd edilib ki, hadisənin səbəbi güclü yağışlar olub.

