В Венесуэле группа военных объявила восстание против Мадуро

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Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ В Венесуэле группа военных объявила восстание против президента страны Николаса Мадуро.

Как передает Report, об этом сообщает El Nacional со ссылкой на видеообращение военных, появившееся в соцсетях.

Сообщается, что группу возглавляет человек, называющий себя капитаном Хуаном Кагварипано. Он отметил, что "мы заявляем о своем законном восстании" против «убийственной тирании Николаса Мадуро».

"Отметим, что это не переворот. Это гражданские и военные действия, чтобы восстановить конституционный порядок. Но еще больше — чтобы спасти страну от полного уничтожения, чтобы остановить убийство нашей молодежи и семей", — сказал он.

Отмечается, что Кагварипано находится в розыске с 2014 года «за поддержку диссидентского движения».