В Великобритании за сутки выявили около 2,5 тыс заболевших коронавирусом

Количество случаев заражения коронавирусом в Великобритании за сутки составило 2 433, умерли 209 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Данные показатели несколько ниже, чем за минувшие сутки, когда заразились 2 510 человек и умерли 260.

"По данным на 09:00 (12:00 по Баку) 29 марта, анализы были взяты у 127 737 человек, 108 215 из них показали отрицательный результат, 19 522 были положительными. По данным на 17:00 28 марта 1 228 пациентов с коронавирусом скончались", - говорится в заявлении министерства.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 570 тысяч случаев заражения, свыше 26 тысяч человек скончались.