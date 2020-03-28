​В Великобритании за сутки умерли 260 пациентов с коронавирусом

Количество случаев заражения коронавирусом в Великобритании за сутки составляет 2 510, умерли 260 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил минздрав страны.

"По данным на 09.00 (13:00 мск) 28 марта, анализы были взяты у 120 776 человек, 103 687 из них показали отрицательный результат, 17 089 были положительными. По данным на 17.00 (21.00 мск) 27 марта 1 019 пациентов с коронавирусом скончались", - говорится в заявлении министерства.

Накануне сообщалось о 14 579 инфицированных и о 759 скончавшихся.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 512 тысяч человек, свыше 23 тысяч скончались.