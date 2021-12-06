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В Великобритании разработали работающий на водороде пассажирский самолет

В Великобритании разработали работающий на водороде пассажирский самолет Великобритания создала уникальный пассажирский самолет, который будет работать на водороде.
Другие страны
6 декабря 2021 г. 18:56
В Великобритании разработали работающий на водороде пассажирский самолет

Великобритания создала уникальный пассажирский самолет, который будет работать на водороде.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, самолет разработан учеными из Института аэрокосмических технологий в рамках концепции FlyZero.

Программа, на реализацию которой власти стран выделили 15 млн фунтов стерлингов, подразумевает сокращение выбросов углекислого газа от коммерческих перелетов.

Представленный авиалайнер среднего размера, размах крыла достигает 54 метров. Модель оснащена двумя турбовентиляторными двигателями и криогенными баками для хранения водорода — в хвосте и передней части фюзеляжа. Топливо в них будет храниться при температуре минус 250 градусов Цельсия.

Исследователи утверждают, что на лайнере можно будет транспортировать 279 пассажиров. Однако водород сложнее и дороже хранить на борту, а также потребуются годы, чтобы создать необходимую инфраструктуру и оборудовать аэропорты новыми заправочными станциями.

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