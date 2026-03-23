В Великобритании приветствовали заявление Трампа о переговорах с Ираном

Великобритания приветствует сообщения о "продуктивных" переговорах США и Ирана.

Как передает Report, об этом сообщает Sky News со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Великобритании.

"Любые сообщения о продуктивных переговорах можно только приветствовать. Мы всегда говорили, что скорейшее завершение конфликта отвечает глобальным интересам, а Ормузский пролив, в частности, должен быть открыт для судоходства вновь", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон провел "очень хорошие" переговоры с Ираном о "полном урегулировании" конфликта на Ближнем Востоке. В свою очередь Иран утверждает, что прямых контактов с Вашингтоном Тегеран не проводил.