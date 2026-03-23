В Великобритании приветствовали заявление Трампа о переговорах с Ираном
Другие страны
- 23 марта, 2026
- 17:36
Великобритания приветствует сообщения о "продуктивных" переговорах США и Ирана.
Как передает Report, об этом сообщает Sky News со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Великобритании.
"Любые сообщения о продуктивных переговорах можно только приветствовать. Мы всегда говорили, что скорейшее завершение конфликта отвечает глобальным интересам, а Ормузский пролив, в частности, должен быть открыт для судоходства вновь", - говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон провел "очень хорошие" переговоры с Ираном о "полном урегулировании" конфликта на Ближнем Востоке. В свою очередь Иран утверждает, что прямых контактов с Вашингтоном Тегеран не проводил.
18:09
Число погибших от наводнений в Кении превысило 80Другие страны
17:58
Фото
В Азербайджан из Ирана эвакуированы почти 3 тыс. гражданВнешняя политика
17:50
Трамп анонсировал новый раунд переговоров с Ираном сегодняДругие страны
17:39
В Бангладеш из-за нехватки топлива могут закрыться все АЗСДругие страны
17:36
В Великобритании приветствовали заявление Трампа о переговорах с ИраномДругие страны
17:33
Фото
В Страсбурге состоялся концерт по случаю праздника НоврузВнешняя политика
17:29
В Париже на выборах мэра победил социалист Эмманюэль ГрегуарДругие страны
17:24
В Нигерии произошел мощный взрыв, десятки человек пострадалиДругие страны
17:20