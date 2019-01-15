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    В Великобритании Палата лордов не поддержала проект соглашения о Brexit

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Британская Палата лордов большинством голосов не поддержала вариант выхода Великобритании из состава Евросоюза без какого-либо соглашения, тем самым отбросив сценарий так называемого "жесткого Brexit".

    Как передает Report, об этом сообщает Twitter Палаты лордов.

    "Палата лордов 321 голосом "за" и 152 "против" проголосовала за то, чтобы отбросить сценарий выхода из ЕС без соглашения и выразить сожаление по поводу условий правительственного проекта соглашения относительно будущих отношений с ЕС", - говорится в сообщении.

    Если вечером голосование по Brexit будет провальным, то в парламент нужно будет внести законопроект об организации нового референдума о выходе страны из Евросоюза.

    Напомним, 15 января вечером в Палате общин пройдет голосование о соглашении по Brexit. 

    Европейский Союз официально подтвердил, что не будет проводить новых переговоров с Великобританией по вопросам Brexit.

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