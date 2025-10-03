В Великобритании объявлен траур в связи с гибелью людей во время теракта

В Великобритании объявлен день траура в связи с гибелью нескольких человек во время теракта около синагоги в Манчестере.

Как передает Report, об этом сообщают британские СМИ.

Флаги будут приспущены на всех правительственных зданиях страны до 20.00 пятницы по местному времени.

Отметим, что в результате наезда автомобиля на людей и нападения неизвестного с ножом на синагогу в районе Крампсолл в Манчестере погибли два человека. Стало известно о том, что одна из жертв была по ошибке застрелена офицерами полиции во время операции.