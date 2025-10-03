Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    • 03 октября, 2025
    • 16:27
    В Великобритании объявлен траур в связи с гибелью людей во время теракта

    В Великобритании объявлен день траура в связи с гибелью нескольких человек во время теракта около синагоги в Манчестере.

    Как передает Report, об этом сообщают британские СМИ.

    Флаги будут приспущены на всех правительственных зданиях страны до 20.00 пятницы по местному времени.

    Отметим, что в результате наезда автомобиля на людей и нападения неизвестного с ножом на синагогу в районе Крампсолл в Манчестере погибли два человека. Стало известно о том, что одна из жертв была по ошибке застрелена офицерами полиции во время операции.

    Великобритания траур теракт
    Britaniyada matəm elan edilib

    В Великобритании объявлен траур в связи с гибелью людей во время теракта

