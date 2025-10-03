Britaniyada matəm elan edilib
Digər ölkələr
- 03 oktyabr, 2025
- 16:31
Böyük Britaniyada Mançesterdə sinaqoq yaxınlığında terror aktı zamanı bir neçə nəfərin həlak olması ilə əlaqədar matəm elan edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Britaniya KİV-i məlumat yayıb.
Bildirilir ki, oktyabrın 3-ü yerli vaxtla saat 20:00-dək ölkənin bütün hökumət binalarında bayraqlar yarıya endirilmiş vəziyyətdə olacaq.
Xatırladaq ki, Mançesterin Krampsoll rayonunda avtomobilin insanların üzərinə sürülməsi və naməlum şəxsin bıçaqla sinaqoqa hücum etməsi nəticəsində iki nəfər ölüb.
Son xəbərlər
17:49
Azərbaycanın iki parabadmintonçusu Avropa çempionatında yarımfinala yüksəlibFərdi
17:49
Kopenhagen sammiti - sülhə mane olanlar İlham Əliyevin sülh gündəliyinə təslim oldular - ŞƏRHAnalitika
17:48
Azərbaycan bankları I yarımildə 57 milyon manata yaxın qeyri-işlək krediti silibMaliyyə
17:48
Rusiyada təyyarə qəzaya uğrayıb, hər iki pilot ölüb - YENİLƏNİB-2Region
17:47
Azərbaycanda içlərində hərbçi də olmaqla 4 nəfər dövlətə xəyanətdə ittiham olunurHadisə
17:44
Azərbaycan banklarında 800 milyon manata yaxın qeyri-işlək kredit varMaliyyə
17:41
Avropa Komissiyası Mayot və Reyunyonun bərpasına 110 milyon avrodan çox vəsait ayırıbDigər ölkələr
17:40
Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Batut gimnastikasında rəqabət çox çətin idi"Fərdi
17:33