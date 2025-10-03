İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Britaniyada matəm elan edilib

    • 03 oktyabr, 2025
    • 16:31
    Böyük Britaniyada Mançesterdə sinaqoq yaxınlığında terror aktı zamanı bir neçə nəfərin həlak olması ilə əlaqədar matəm elan edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Britaniya KİV-i məlumat yayıb.

    Bildirilir ki, oktyabrın 3-ü yerli vaxtla saat 20:00-dək ölkənin bütün hökumət binalarında bayraqlar yarıya endirilmiş vəziyyətdə olacaq.

    Xatırladaq ki, Mançesterin Krampsoll rayonunda avtomobilin insanların üzərinə sürülməsi və naməlum şəxsin bıçaqla sinaqoqa hücum etməsi nəticəsində iki nəfər ölüb.

    Böyük Britaniya Terror aktı matəm
    В Великобритании объявлен траур в связи с гибелью людей во время теракта

