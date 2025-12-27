Azərbaycan millisinin üzvləri uşaq sığınacağını ziyarət ediblər
Futbol
- 27 dekabr, 2025
- 10:38
Azərbaycan qadın futbolçulardan ibarət millisinin üzvləri yeni il ərəfəsində "Azərbaycan Uşaqları" İctimai Birliyinin Uşaq Sığınacağı - Reinteqrasiya Mərkəzini ziyarət ediblər.
"Report" AFFA-ya istinadən xəbər verir ki, görüşdə Qadın Futbolu Departamentinin rəhbəri Zümrüd Ağayeva, millinin baş məşqçisi Siyasət Əsgərov, uşaq sığınacağının təsisçisi Kamalə Ağazadə və futbolçular iştirak ediblər.
Tədbirin əsas məqsədi uşaqlara diqqət və qayğı göstərmək, eyni zamanda qadın futbolçuların sosial və xeyriyyə layihələrində fəal iştirakını nümayiş etdirmək olub.
