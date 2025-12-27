İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    Azərbaycan millisinin üzvləri uşaq sığınacağını ziyarət ediblər

    Futbol
    • 27 dekabr, 2025
    • 10:38
    Azərbaycan millisinin üzvləri uşaq sığınacağını ziyarət ediblər

    Azərbaycan qadın futbolçulardan ibarət millisinin üzvləri yeni il ərəfəsində "Azərbaycan Uşaqları" İctimai Birliyinin Uşaq Sığınacağı - Reinteqrasiya Mərkəzini ziyarət ediblər.

    "Report" AFFA-ya istinadən xəbər verir ki, görüşdə Qadın Futbolu Departamentinin rəhbəri Zümrüd Ağayeva, millinin baş məşqçisi Siyasət Əsgərov, uşaq sığınacağının təsisçisi Kamalə Ağazadə və futbolçular iştirak ediblər.

    Tədbirin əsas məqsədi uşaqlara diqqət və qayğı göstərmək, eyni zamanda qadın futbolçuların sosial və xeyriyyə layihələrində fəal iştirakını nümayiş etdirmək olub.

    Azərbaycan millisi uşaq sığınacağı siyasət əsgərov Zümrüd Ağayeva

    Son xəbərlər

    11:00

    "Vəkil Günü" peşə bayramı münasibətilə mərasim keçirilir

    Daxili siyasət
    11:00

    "Real" yay transfer dönəmində heyətini gücləndirmək üçün müdafiəçi axtarışlarına başlayıb

    Futbol
    10:59

    KİV: İranla Şimali Koreya arasında şübhəli maliyyə əməliyyatları aşkarlanıb

    Region
    10:50

    Dağlıq rayonlarda 9 dərəcəyədək şaxta qeydə alınıb - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    10:41

    Vilayət Eyvazov Qubada vətəndaş qəbulu və sıra baxışı keçirəcək

    Daxili siyasət
    10:39

    Rusiyanın Kiyevə gecə saatlarında hücumları nəticəsində 5 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    10:38
    Foto

    Azərbaycan millisinin üzvləri uşaq sığınacağını ziyarət ediblər

    Futbol
    10:36
    Foto

    Astanada Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü qeyd edilib

    Xarici siyasət
    10:35

    "AzeLab"ın rəhbərliyi dəyişib

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti