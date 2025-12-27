İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    "Azərbərpa Elmi-Tədqiqat Layihə İnstitutu"na yeni direktor təyin edilib

    • 27 dekabr, 2025
    • 10:29
    Azərbərpa Elmi-Tədqiqat Layihə İnstitutuna yeni direktor təyin edilib

    Mədəniyyət Nazirliyi yanında Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidmətinin nəzdindəki "Azərbərpa Elmi-Tədqiqat Layihə İnstitutu" MMC-yə yeni direktor təyin edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu, Faiq Mirzəyevdir.

    O, institutun rəhbərliyində Vüqar Babakişiyevi əvəz edib.

    Xatırladaq ki, "Azərbərpa Elmi-Tədqiqat Layihə İnstitutu" kommersiya qurumu kimi 1994-cü ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 100 manatdır. İnstitut tarixi abidələrin bərpası istiqamətində yeganə elmi-tədqiqat təşkilatıdır.

