"Azərbərpa Elmi-Tədqiqat Layihə İnstitutu"na yeni direktor təyin edilib
Mədəniyyət siyasəti
- 27 dekabr, 2025
- 10:29
Mədəniyyət Nazirliyi yanında Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidmətinin nəzdindəki "Azərbərpa Elmi-Tədqiqat Layihə İnstitutu" MMC-yə yeni direktor təyin edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu, Faiq Mirzəyevdir.
O, institutun rəhbərliyində Vüqar Babakişiyevi əvəz edib.
Xatırladaq ki, "Azərbərpa Elmi-Tədqiqat Layihə İnstitutu" kommersiya qurumu kimi 1994-cü ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 100 manatdır. İnstitut tarixi abidələrin bərpası istiqamətində yeganə elmi-tədqiqat təşkilatıdır.
