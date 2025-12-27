Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    В НИПИ Азербярпа назначен новый директор

    В Научно-исследовательский проектный институт "Азербярпа" Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия назначен новый директор.

    Как сообщает Report, Фаиг Мирзаев сменил на посту возглавлявшего институт Вугар Бабакишиева.

    Научно-исследовательский проектный институт "Азербярпа" создан в 1994 году как коммерческое учреждение. Его уставный капитал составляет 100 манатов. Институт является единственной научно-исследовательской организацией по реставрации исторических памятников.

