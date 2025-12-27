Bakıda yük avtomobili yeniyetməni vuraraq öldürüb
Hadisə
- 27 dekabr, 2025
- 10:20
Bakıda yük avtomobili yeniyetməni vuraraq öldürüb.
"Report" xəbər verir ki, hadisə Qaradağ rayonunda, Səngəçal-Umbakı avtomobil yolunda qeydə alınıb.
Belə ki, Rəsul Rəşad oğlu Xəlilovun idarə etdiyi "KamAZ" markalı yük avtomobili yolu keçən, 2009-cu il təvəllüdlü Xəlil Ceyhun oğlu Fətəliyevi vuraraq öldürüb.
Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb.
