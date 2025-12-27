В Баку грузовик насмерть сбил подростка.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Гарадагском районе, на автотрассе Сангачал-Умбаки.

Халилов Расул Рашад оглу за рулем грузовика марки "КамАЗ" сбил насмерть переходившего дорогу пешехода Фаталиева Халила Джейхун оглу (2009 г.р.).

По факту возбуждено уголовное дело.