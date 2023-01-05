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В Ватикане проходит церемония прощания с Папой Римским Бенедиктом XVI

В Ватикане проходит церемония прощания с Папой Римским Бенедиктом XVI На площади Святого Петра в Ватикане проходит церемония прощания с Папой Римским Бенедиктом XVI.
Другие страны
5 января 2023 г. 12:29
В Ватикане проходит церемония прощания с Папой Римским Бенедиктом XVI

На площади Святого Петра в Ватикане проходит церемония прощания с Папой Римским Бенедиктом XVI.

Как передает Report со ссылкой на итальянские СМИ, площадь будет оцеплена до 14.00.

Попрощаться с понтификом прибыл президент Италии Серджио Маттарелла.

Папа Римский на покое Бенедикт XVI умер 31 декабря в монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане на 96-м году жизни.

Немецкий кардинал, теолог Йозеф Ратцингер взошел на папский престол в 2005 году после смерти своего предшественника Иоанна Павла II, он взял имя Бенедикт XVI.

11 февраля 2013 года Бенедикт XVI объявил о своем решении отречься от престола святого Петра в связи с ухудшившимся состоянием здоровья. Он получил титул папы Римского на покое и с тех пор проживал в одном из ватиканских монастырей.

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Версия на английском языке Farewell ceremony for Pope Benedict XVI underway in Vatican
Версия на азербайджанском языке Vatikanda Papa XVI Benediktin dəfn mərasimi keçirilir

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