В Ватикане проходит церемония прощания с Папой Римским Бенедиктом XVI

На площади Святого Петра в Ватикане проходит церемония прощания с Папой Римским Бенедиктом XVI.

На площади Святого Петра в Ватикане проходит церемония прощания с Папой Римским Бенедиктом XVI.

Как передает Report со ссылкой на итальянские СМИ, площадь будет оцеплена до 14.00.

Попрощаться с понтификом прибыл президент Италии Серджио Маттарелла.

Папа Римский на покое Бенедикт XVI умер 31 декабря в монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане на 96-м году жизни.

Немецкий кардинал, теолог Йозеф Ратцингер взошел на папский престол в 2005 году после смерти своего предшественника Иоанна Павла II, он взял имя Бенедикт XVI.

11 февраля 2013 года Бенедикт XVI объявил о своем решении отречься от престола святого Петра в связи с ухудшившимся состоянием здоровья. Он получил титул папы Римского на покое и с тех пор проживал в одном из ватиканских монастырей.