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В Ватикане бездомным начали делать прививки от COVID-19

В Ватикане бездомным начали делать прививки от COVID-19 В Ватикане начали делать бездомным прививки от коронавируса
Другие страны
20 января 2021 г. 18:00
В Ватикане бездомным начали делать прививки от COVID-19

В Ватикане начали делать бездомным прививки от коронавируса.

Как передает Report cо ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

Он рассказал, что первая группа примерно из 25 человек без определенного места жительства уже получила первую прививку от COVID-19.

Прививки были сделаны в одном из холлов Зала Павла VI, где обычно проходят всеобщие аудиенции папы Римского. Именно там 13 января началась ватиканская кампания по вакцинации от коронавируса подданных папы Римского и сотрудников различных служб Святого престола.

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